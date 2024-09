La Camminata tra i quartieri di San Fermo e Valle Olona inaugura il ponticello della Valgella

Sarrà una Cammintata tra i quartieri di San Fermo e Valle Olona a chiudere domenica 29 settembre le iniziative del SanFestival, la rassegna di eventi che ha animato per tutto il mese di settembre il quartiere di San Fermo con manifestazioni sportive ed ecologiche, laboratori, concerti e iniziative culturali.

Promossa dal Consiglio di quartiere 6, La camminata tra i quartieri propone ai cittadini una semplice passeggiata storico-culturale guidata attraverso i rioni di San Fermo e Valle Olona che hanno tanto da raccontare tra antichi lavatoi, sentieri immersi nel verde e panorami incantevoli.

La camminata, con partenza alle ore 9.45 da piazzale Don Gabbani (davanti alla palestra Falaschi di Valle Olona) sarà l’occasione per inaugurare ufficialmente, alla presenza del sindaco Davide Galimberti, il ponticello della Valgella. Il passaggio è stato recentemente ristrutturato per riaprire un collegamento pedonale che, congiungendo via Merano con via Leopoldo Giampaolo e via Valgella, consente una connessione più efficiente tra i quartieri di Valle Olona e Biumo Inferiore.

La passeggiata si snoderà tra vie secondarie, pedonali e sterrate per raggiungere insieme il quartiere di San Fermo con tappa alla fontana di via Aquileia.

La camminata termina al Jungle Field, il campo dei Gorillas in via Sette Termini a San Fermo, con l’esibizione e la presentazione ufficiale della squadra di Softball Varese Family, promossa dalla comunità di dominicani della città che offriranno il pranzo ai partecipanti.

Il percorso è di circa 2,5km ed è adatto a tutti. La camminata durerà circa due ore (incluse tappe e spiegazioni)

Si consigliano scarpe comode adatte ai sentieri sconnessi.

Per aggiori informazioni scrivere a consigliodiquartiere6@comune.varese.it.