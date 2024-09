La Pallacanestro Varese aggiunge uno sponsor: Motorola tra i marchi sulla maglia

Nel giorno in cui la Pallacanestro Varese presenterà a sponsor e partner la squadra per la stagione 2024-25, la società annuncia un nuovo arrivo sul fronte dei marchi che sostengono il club biancorosso. Si tratta di Motorola, azienda che opera nel settore della telefonia mobile e che fa parte del gruppo Lenovo il cui logo campeggerà sulla maglia da gioco della Openjobmetis.

Motorola è stata infatti inserita nel novero dei cosiddetti Top Sponsor, in pratica il livello più alto eccezion fatta per l’abbinamento principale (main sponsor) che per l’undicesimo anno consecutivo sarà Openjobmetis. Il marchio di Motorola sarà presente anche a centrocampo e in diverse altre posizioni all’interno della Itelyum Arena.

L’annuncio della collaborazione parla anche di una cooperazione tra il brand di telefonia e la squadra per quanto riguarda le comunicazioni congiunte sui canali digitali e tradizionali. Sui social media saranno disponibili contenuti esclusivi per vivere il dietro le quinte e l’emozione del basket da una prospettiva privilegiata. Inoltre, saranno messi in palio biglietti per assistere alle partite e verrà organizzata la possibilità per i tifosi di partecipare a incontri con i giocatori.

«Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con la Pallacanestro Varese, una realtà storica del basket italiano che condivide con noi i valori di passione, talento e spirito di squadra – ha dichiarato Carlo Barlocco per Motorola – Confermiamo così ancora una volta il nostro impegno nel mondo dello sport, ormai consolidato, e apriamo una nuova stagione ricca di emozioni e successi».

Sul fronte Pallacanestro Varese il commento è invece affidato a Luis Scola: «Siamo orgogliosi che un’azienda iconica e prestigiosa come Motorola abbia deciso di sposare il nostro progetto diventando Top Sponsor. Questa partnership rappresenta un importante passo avanti per la nostra organizzazione e si basa su valori comuni di eccellenza, impegno e passione. Con Motorola condividiamo la visione di crescita e successo, dentro e fuori dal campo, caratteristiche che riteniamo fondamentali per rafforzare ulteriormente il nostro impegno verso i nostri tifosi e la nostra comunità».

LA SCHEDA (Lenovo & Motorola)

Lenovo è una società globale da 57 miliardi di dollari di fatturato, al 248esimo posto della classifica Fortune Globale 500, ogni giorno al servizio di milioni di clienti in 180 mercati. Focalizzata su una visione audace per offrire una tecnologia più intelligente per tutti, sta sviluppando tecnologie che cambiano il mondo e che alimentano (attraverso smartphone e infrastrutture) e potenziano (attraverso soluzioni, servizi e software) milioni di clienti ogni giorno e insieme creano una società digitale più inclusiva, affidabile e sostenibile per tutti, ovunque. Lenovo è quotata alla borsa di Hong Kong con il nome di Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Motorola Mobility LLC è stata acquisita da Lenovo Group Holdings nel 2014. Motorola Mobility è una società interamente controllata da Lenovo ed è responsabile della progettazione e della produzione di tutti i telefoni cellulari e delle soluzioni a marchio Moto e Motorola. Per saperne di più è possibile visitare il sito ufficiale e leggere le ultime notizie sullo StoryHub e sul Motorola Global Blog.