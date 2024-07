Ufficiale: Openjobmetis resta primo sponsor della Pallacanestro Varese

Ancora insieme, con lo stesso marchio. Per l’undicesimo anno consecutivo (diventano 14 contando anche il precedente accordo con la “sola” Metis) Openjobmetis spa sarà lo sponsor principale della Pallacanestro Varese nel campionato di Serie A.

Sulla maglia resterà quindi il consueto sponsor Openjobmetis sotto al quale comparirà anche la scritta “by Crit” per portare sulle divise biancorosse anche il nome dei nuovi azionisti dell’azienda di Gallarate.

“Gli oltre 20 anni di storia di Openjobmetis, ci hanno permesso di rafforzare la nostra capacità di integrare il cambiamento e di fare di ciascuno step della nostra crescita un modo per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più aperto oltre i confini nazionali – ha commentato Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis. Siamo pronti ad abbracciare il cambiamento, tenendo sempre in vista i valori alla base della nostra identità, quali lo spirito di squadra, il confronto leale e un approccio meritocratico.”

“Gli anni passano, ma nostro il nostro cuore continua a essere Biancorosso – conclude con entusiasmo Marco Vittorelli, Presidente di Openjobmetis: desideriamo proseguire in questo percorso al fianco e sulla maglia della Pallacanestro Varese, convinti come siamo di poter, in questo modo, tenere alti i nostri principi e i nostri valori.”

“Siamo estremamente felici del rinnovo della sponsorizzazione da parte di Openjobmetis, una partnership duratura che ci accompagna da 11 stagioni – ha dichiarato Luis Scola, Amministratore Delegato Pallacanestro Varese. Sarà per noi un onore portare sulle nostre maglie questo marchio anche nella prossima stagione. Questo rinnovo ci rende orgogliosi perché non era affatto scontato. Significa che Pallacanestro Varese è stata riconosciuta come un valido mezzo per comunicare in Italia e all’estero e che il progetto e i valori su cui si fonda risultano credibili. Ci tengo a ringraziare in maniera particolare Rosario Rasizza e Marco Vittorelli per aver sempre creduto in questa sponsorizzazione e il gruppo CRIT per la fiducia accordataci con questo rinnovo.”

