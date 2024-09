La U23 maschile della Osa Saronno Libertas si conferma ai vertici nazionali di categoria

Finali combattutissime quelle dei Campionati di Società U23 maschili andati in scena in questo fine settimana a Rieti, dove gli Atleti della OSA Saronno Libertas hanno ottenuto un ottimo 4° posto, confermando il sostanza il risultato dello scorso anno e la validità del settore giovanile, che continua a sfornare e sostenere i propri talenti.

La squadra saronnese ha ottenuto in totale 182,5 punti (il mezzo punto per via di un ex aequo) a soli 3 punti dal 2°, mantenendosi così nell’orbita delle migliori società del Paese dato che la Finale “Oro” è quella che assegna il titolo italiano.

I migliori risultati sono arrivati dal comparto velocità, che ha visto trionfare sia la staffetta 4×100 Sala/Cappelletti/Luraschi/Antonietti (40.7) sia sempre Filippo Cappelletti nei 200 con 21.35. Ottimi anche il 2° posto di Edoardo Luraschi sui 400 (48.53) e di 3° di Alessandro Carugati sui 110 h (14.80). Da segnalare tra i migliori piazzamenti il 3° posto di Giovanni Longo nel salto in alto (2 metri), e il 4° degli Junior Alessandro Carli nei 400 h (55.76) e Jacopo Risi nei 3000 siepi (9:34.73).

Un fine settimana di grande soddisfazione, quindi, che premia l’attività del settore giovanile e che porta a casa un piazzamento notevolissimo, merito di tutti gli atleti in gara, che deve essere uno sprone per tutta la società a continuare in questa direzione. Molti di questi ragazzi saranno adesso protagonisti della Finale “A” Argento dei CdS Assoluti, che si terrà il 21 e 22 settembre a Camerino (MC).