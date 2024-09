Legnano calcio, contro la Sestese un solo obiettivo: muovere la classifica

Legnano in notturna domenica 29 alle 20: fari accesi allo stadio Azzurri d’Italia di Gallarate per la trasferta contro la Sestese (nella foto). Obiettivo dei lilla? Cominciare a muovere la classifica in un modo o nell’altro dopo tre sconfitte consecutive, dieci gol incassati e nessuna rete segnata. In settimana i lilla si sono rinforzati, il problema sarà non solo non prendere gol ma anche iniziare a farne.

La Sestese dei tanti ex e attenzione in particolare al centravanti Romano e a Rossi, fresco di passaggio di maglia quest’estate, non è però un ostacolo semplice. La speranza è qualche ex di turno non abbia il dente avvelenato…perché la ‘vendetta’ calcistica a suon di gol fa sempre male al tifoso legnanese che non ha colpe per tutte le vicissitudini di questi anni e che ha sempre seguito e segue la squadra con genuino sostegno, accettando orari come quello delle 20 domenicali in cui la maggior parte delle persone che deve tornare il lunedì al lavoro ha altro con cui pensare e vorrebbe dedicare più tempo in famiglia magari…

Per la partita con la Sestese, Cataldo, che molto probabilmente come noi si aspetta ancora un centravanti forte dalla dirigenza, ripartirà dalla difesa con quattro uomini e da una settimana in più di lavoro assieme ai ragazzi. Il campo che non mente mai ci dirà se qualche progresso è stato compiuto, ce lo auguriamo di cuore per la squadra perché poi inizierà ottobre, mese in cui il presidente Benedetto ci ha annunciato il possibile passaggio di quote. Un passo alla volta per il Legnano a cominciare da quello contro la Sestese, entrando in campo con il piede giusto e la testa giusta perché finora gli approcci non sono stati dei più felici.