Legnano calcio, esonerato mister Dicuonzo: la squadra affidata a Ferrario

AC Legnano comunica di aver sollevato Giuseppe Dicuonzo dall’incarico di allenatore della prima squadra. L’allenamento odierno è diretto da Moreno Ferrario coadiuvato dal collaboratore tecnico Valerio Foglio. L’ex difensore del Napoli, attuale allenatore della Juniores Elite Under 19, siederà sulla panchina dei lilla nella partita in programma domani sera, mercoledì, sul campo della Juvenes Pradalunghese e valida per la terza giornata della fase a gironi della Coppa Italia di Eccellenza.

Nei prossimi giorni la società comunicherà il nome dell’allenatore a cui sarà affidata la guida tecnica della squadra. La notizia era nell’aria da tempo. Già con l’arrivo di Eros Pogliani in lilla si parlava di un avvicendamento in panchina con l’ex castanese Luca Cataldo, il cui nome sta rimbalzando anche in queste ore.

L’avvio di campionato del Legnano è stato ampiamente deficitario. I lilla, retrocessi dalla Serie D al termine della scorsa stagione, hanno incassato due sconfitte pesanti nei primi due turni: 3-0 contro la Solbiatese e addirittura 5-0 contro il Casteggio. Domenica prossima, 22 settembre, Curti e compagni saranno impegnati contro il Pavia.