Lo Stendipanni delle Mamme in cerchio per la popolazione dell’Emilia Romagna

L’associazione delle Mamme in Cerchio sostiene anche questa volta la popolazione dell’Emilia Romagna, colpita settimana scorsa da una violenta alluvione, la terza in 16 mesi nella stessa zona.

Nella settimana dal 30 settembre al 5 ottobre, tutto il ricavato dello Stendipanni – il mercatino solidale delle Mamme in cerchio sito in via Raffaello 6 ad Azzate – sarà devoluto al sostegno delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite il 18 e 19 settembre 2024 da una nuova alluvione.

Allo Stendipanni si trovano abiti, giochi e attrezzature per bambini, oltre ad oggetti e piccoli arredi. Tutto usato, ma in ottimo stato, per una scelta economica, ecologica e di solidarietà.

Il mercatino dello Stendipanni è aperto tutte le mattine, da lunedì a sabato, dalle ore 9.30 a mezzogiorno e nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18.