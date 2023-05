Lo Stendipanni compie 2 anni: la festa offre solidarietà all’Emilia Romagna

Il negozio dello Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio di Azzate che propone abiti, giochi e attrezzature per bambini, oggetti e piccoli arredi usati, ma in ottimo stato per finanziare progetti a sostegno della maternità, compie due anni e celebra la ricorrenza con una festa, sabato 27 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12 nella sede di via Raffaello 6 ad Azzate.

Durante la mattinata la musica della band The raw boys e alle ore 10.30 per tutti i bambini lo spettacolo del clown Pallina. I partecipanti potranno visitare il negozio e condividere un momento di convivialità grazie al rinfresco previsto.

Il ricavato della giornata di sabato, come quello raccolto nel resto della settimana a partire da lunedì 22 maggio, questa volta sarà devoluto in aiuto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione.