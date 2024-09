Medaglia d’oro per Alberto Amodeo, trionfo nei 400 stile libero S8

Alberto Amodeo ha conquistato la medaglia d’oro nei 400 stile libero S8. L’atleta della Polha ha quindi portato all’Italia un nuovo oro nel nuoto ai Giochi Paralimpici Parigi 2024.

“Avevo un’idea di gara in mente ma non ero sicuro potesse funzionare -ha commentato dopo la gara-. Stamattina mi sono detto che l’unica possibilità era di entrare e fare il mio e sperare che nessuno ne avesse per venire a prendermi. Mi è andata ben. È stata una bella gara, sono contento, non ho ancora ben realizzato, ma vedere questa gente che gioisce insieme a te è fantastico. Sapevo di stare bene ma da sapere di stare bene a portare a casa un risultato del genere ce ne passa».

Alberto Amodeo è uno dei sette i portacolori della Polha Varese convocati dal direttore tecnico Riccardo Vernole nella squadra italiana di nuoto per le Paralimpiadi di Parigi. Oltre a lui ci sono anche Simone Barlaam, Alessia Berra, Federico Cristiani, Federico Morlacchi, Arianna Talamona e Giulia Terzi.