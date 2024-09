Migliaia di cuori batteranno in centro a Busto Arsizio nella grande festa/vetrina del volontariato

Cambia il nome (non più Cuori in piazza ma Cuori insieme), cambia il format ma non cambia la sostanza del messaggio: le associazioni di volontariato di Busto Arsizio si mettono in vetrina per raccontarsi e cercare nuove persone da coinvolgere nelle proprie attività che sono la spina dorsale della città.

Cambia il format

Cambia il format perchè oltre all’evento dell’8 settembre quest’anno Cuori insieme durerà tutto l’anno con appuntamenti e approfondimenti che andranno avanti fino alla prossima edizione. Saranno una sessantina le associazioni che parteciperanno insieme al Comune che, da parte sua, punterà sulla promozione del progetto affidi e sulla comunicazione di Fili Urbani, come ha specificato l’assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni che ha tirato le fila questa mattina in conferenza stampa.

Il sindaco Emanuele Antonelli ha, invece, esortato i cittadini a partecipare a questa giornata: «Il mio è un appello a tutta la cittadinanza a partecipare per conoscere e ringraziare queste associazioni che fanno tanto bene a tutta la città».

Diego Barbati, invece, riproporrà Busto got talent kids che, viste le polemiche dello scorso anno, «non sarà una competizione ma solo una serie di esibizioni. Sarà presente anche la Belotti band e avrò sul palco con me anche Roberto Sigurtá de i Pantellas». Alla Prociv Augustus il compito di preparare 400 pasti e la distribuzione di acqua.

Domenica 8 settembre o, in caso di maltempo, il 22 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, BA Cuori insieme porterà per le principali vie e piazze del centro (piazze Santa Maria, San Giovanni, Vittorio Emanuele II, vie Milano, Cardinal Tosi, Cavallotti) almeno una cinquantina di associazioni di volontariato ed enti del terzo settore che operano sul territorio.

Organizzata dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione dell’associazione di Protezione Civile Augustus, l’iniziativa permetterà ai cittadini di conoscere iniziative, trovare risposte, sostenere progetti, offrire disponibilità, avvicinarsi a nuovi percorsi di crescita e inclusione.

Quest’ anno le associazioni saranno raggruppate per aree tematiche: minori in via Milano/ via Bossi, anziani in piazza san Giovanni/via Milano, povertà in piazza Santa Maria, disabili in piazza san Giovanni, ambiente in via Cardinal Tosi, salute in via Milano. Tra via Milano e via Bossi anche un gruppo di associazioni con utenza trasversale.

Ogni area sarà animata con piccoli eventi, alcuni dei quali realizzati in condivisione tra le associazioni, come il truccabimbi dell’ area minori in via Milano angolo via Bossi, o il torneo di burraco dell’area anziani che si terrà in piazza Vittorio Emanuele Il dalle 14.30. Non mancheranno due stand istituzionali per promuovere la campagna affidi Affi-Darsi e i progetti Fili urbani e Cresciamo insieme.

La questione Luca Torno e Royal Time

L’assessore Reguzzoni ha voluto anche fare delle precisazioni in merito alla vicenda di Luca Torno, deceduto improvvisamente otto giorni fa in circostanze non ancora del tutto chiare. Torno, infatti, era stato l’anima delle scorse edizioni e la sua agenzia di comunicazione Royal Time aveva contribuito anche a questa edizione, fino a quando non si è verificato un problema relativo alla richiesta di pagamento degli spazi per le associazioni. La richiesta non era stata concordata con il Comune e lo stesso assessore aveva deciso di fermare il rapporto tra l’agenzia e il Comune, mettendo in mezzo anche l’avvocatura comunale.

«Con Cuori in piazza abbiamo lavorato per due anni con dei risultati importanti. In questa edizione ci sono stati degli errori lavorativi che possano capitare a chiunque e, come ente pubblico, ho dovuto attuare dei procedimenti. Io ho scambiato dei messaggi con Luca e, siccome è intervenuto l’ufficio legale del Comune, ho detto che sarebbe stato meglio parlarne intorno a un tavolo e ci eravamo ripromessi di incontrarci prima dell’8 settembre per determinare il prosieguo di altre iniziative. Come professionista uno può lavorare bene, male o sbagliare come tutti noi.Nessuno di noi ha mai pensato alla malafede, altrimenti avremmo seguito altre procedure. Per noi si è trattato semplicemente una difformità rispetto a un contratto non ancora sottoscritto che doveva essere esaminata».

Secondo l’assessore, inoltre, le polemiche sollevate da un articolo che metteva in correlazione la morte di Torno e i problemi sopraggiunti con l’amministrazione comunale «sono state indecorose e si commentano da sole perchè Luca lo conoscevo da 15 anni e porto rispetto alla persona. Poi uno può giudicare un modo di lavorare o un altro ma di fronte alla scomparsa una persona non è corrretto che si faccia polemica sul contratto che tra parentesi era una delle dieci collaborazioni che avevamo o almeno io avevo con la Royal time».

PROGRAMMA

10.00 Apertura giornata

11.30 basilica San Giovanni – S. Messa

13.00 piazza Vittorio Emanuele – BA A pranzo Insieme per i volontari degli enti a cura della prociv Augustus

17.30 piazza Santa Maria esibizione della Belotti Band

Busto’s Got Talents Kids, spettacolo musicale dedicato ai giovani talenti, a cura di Diego Barbati. e pol…

– in piazza san Giovanni approfondimenti sui progetti comunali Cresciamo Insieme, Fili

Urbani e AffiDARSI

– in piazza Vittorio Emanuele area kids con gonfiabili gratuiti per bambini

– un trenino (gratuito) collegherà le aree tematiche (orari: 10.00- 12.30 / 14.30-19.00).

info: assessorato all’Inclusione sociale e Salute – 0331390117

volontariato@comune.bustoarsizio.va.it

www.comune.bustoarsizio.va.it