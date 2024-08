Morte di Luca Torno. La Procura di Busto Arsizio vuole vederci chiaro e dispone l’autopsia

La Procura di Busto Arsizio ha disposto l’autopsia sul corpo di Luca Torno, noto imprenditore della comunicazione di Busto Arsizio morto in circostanze misteriose domenica mattina, in ospedale.

Il 54enne, infatti, era ancora vivo quando è stato soccorso in casa sua e i soccorsi sarebbero arrivati a seguito di una chiamata forse effettuata tramite un dispositivo di emergenza. La corsa in ospedale, però, non sarebbe stata sufficiente a salvargli la vita.

Tuttavia restano dei dubbi da chiarire per l’improvviso decesso mentre sono tantissimi i messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati sui social network da parte delle tante realtà associative che hanno collaborato con la sua agenzia, la Royal Time, negli anni.