Lutto a Busto Arsizio per la morte di Luca Torno

Lutto a Busto Arsizio per la scomparsa di Luca Torno, titolare di un’agenzia di comunicazione molto attiva in città e che fino a poco tempo fa collaborava anche con l’amministrazione comunale. L’uomo è stato trovato questa mattina senza vita nel suo appartamento. Ancora da chiarire le cause del decesso. Con la sua agenzia aveva collaborato a diverse iniziative sociali organizzate dall’amministrazione comunale ma recentemente i rapporti si erano interrotti bruscamente in occasione dell’organizzazione della festa delle associazioni “Cuori in piazza”.