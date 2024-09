Nel weekend torna “Un lago di… vino”. Ad Angera la sfilata dei carri vendemmiali

“Un lago di… vino”, ma anche di festa e di musica. Avrà inizio giovedì 26 settembre l’evento clou del Settembre Angerese.

Alle ore 18 alla Biblioteca Civica si parte con l’evento “L’ora de La fata verde: assenzio, vino e altri paradisi artificiali nella poesia dei poeti maledetti“. Si tratta di un breve viaggio nell’aperitivo che, da fenomeno storico-sociale, è diventato un’icona letteraria e artistica (ingresso libero).

Venerdì 27 settembre, doppio appuntamento: dalle 18 sul lungolago è la volta della “Battaglia delle band” con miniconcerti e stand gastronomico a cura della Pro Loco. Alle 21 in Sala Consiliare di Angera, si terrà l’incontro “Viticoltura sostenibile: definizione e riflessioni” con la partecipazione del Prof. Osvaldo Failla della Facoltà di Agraria dell’Università Statale di Milano. La seconda parte della serata sarà dedicata a una degustazione di vini I.G.T. Ronchi Varesini, curata dall’Associazione Viticoltori Varesini, con la partecipazione di un rappresentante dell’A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier) e dell’O.N.A.V. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino).

Sabato 28 settembre, alle ore 17:30 in via Marconi 2, il Civico Museo Archeologico propone la conferenza “Il Vino nell’antica Roma”, condotta dall’archeo-gastronoma Dott.ssa Laura Mussi, sulla viticoltura e i vini del mondo romano. I partecipanti potranno vivere un’archeo-degustazione, un’esperienza unica per assaporare i vini dell’antica Roma abbinati a pietanze ispirate a ricette di 2000 anni fa (evento gratuito, posti limitati su prenotazione a prenotazioniangera@gmail.com).

Dalle 18 si replica l’appuntamento anche sul lungolago con lo stand della Pro Loco e Dj set.

La serata continuerà con “VINUM BONUM VINUM”, un concerto multimediale alle ore 21:00 nella Sala Consiliare, eseguito da Maurizio Padovan, violinista, storico e ricercatore, già membro del gruppo milanese di musica antica Accademia Viscontea.

I festeggiamenti si concluderanno con la storica Sfilata dei carri vendemmiali e allegorici domenica 29 settembre alle 15:00 sul lungolago. Sempre domenica, da mezzogiorno è in programma la Polentata domenicale a cura della Pro Loco.