Nella Giornata Mondiale del Cuore, l’Sos Valbossa in piazza Ghiringhelli ad Azzate

Il 29 settembre ricorre la Giornata Mondiale del Cuore, istituita con l’obiettivo di sensibilizzare e aumentare la consapevolezza sulle patologie cardiovascolari, sulla loro prevenzione e su come intervenire in caso di urgenza.

Per l’occasione, sabato 28 settembre 2024, Pizza Ghiringhelli di Azzate si trasformerà in un vero e proprio punto di incontro dove ricevere informazioni, scambiare opinioni e mettersi alla prova. Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 infatti, i volontari di SOS Valbossa saranno in piazza e permetteranno ai presenti di vedere da vicino i defibrillatori e imparare a usarli, provare la rianimazione e scoprire più da vicino com’è fatta realmente un’ambulanza.

Inoltre, l’associazione avrà modo di farsi conoscere più a fondo: presenterà i suoi servizi, illustrerà in che modo opera sul territorio e mostrerà i benefici che i cittadini più fragili (e non solo) possono ottenere rivolgendosi ai volontari.

Il volontariato è un atto di generosità, per se stessi e per gli altri. Consiste in un gesto di amore verso chi non ha la possibilità di agire da solo, chi vive in solitudine, chi si trova in una situazione di emergenza e non sa a chi rivolgersi.

La Giornata Mondiale del Cuore sarà un’ottima occasione per SOS Valbossa di dimostrare, ancora una volta, quanto sia prezioso il lavoro dei volontari che ogni giorno, a titolo gratuito, mettono a disposizione coraggio, dedizione ed esperienza per aiutare il prossimo.

L’associazione vi aspetta per trascorrere insieme una giornata all’insegna della scoperta, della consapevolezza e dell’altruismo.