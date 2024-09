Nella scuola italiana aumentano gli studenti con disabilità ma ci sono 30.000 docenti di sostegno

Diminuiscono gli studenti delle scuole statali, calano le classi ma il numero dei docenti rimane invariato. Risulta dall’ultimo report sull’anno scolastico 2024/2025 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

A fronte dell’importante calo di iscritti ( circa 8% in meno) il corpo docente nazionale sui posti comuni ( organico di diritto) rimane stazionario.

La situazione si presenta diversa in Lombardia dove il numero di alunni per classe di media rimane sopra il 20 anche se con cifre differenti: la media è di 19 studenti per classe nella primaria, 20,7 alle medie e ben 22,2 alle superiori. Nella nostra regione insegnano 102.774 docenti di cui 99.782 posti di ruolo e 2992 di adeguamento organico 2.992.

Va decisamente peggio nel sostegno con un calo vistoso dei docenti destinati alla disabilità: a livello nazionale i posti sono 18.9872 oltre a 7146 in deroga per un tot di 26.118. Gli alunni, però, sono 216.275 con un docente ogni 8,2 studenti.

L’anno scolastico che si è appena aperto registra una perdita di quasi 30.000 docenti di sostegno a fronte di una crescita di 10.000 studenti che hanno diritto al sostegno.

Qui il report completo