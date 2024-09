Nelle scuole della provincia di Varese è iniziato il nuovo anno scolastico con 1310 studenti in meno

Questa mattina, giovedì 12 settembre, in Lombardia è suonata per tutti la prima campanella del nuovo anno scolastico.

Si registra una flessione degli iscritti dell’1,39%, dato peggiore rispetto allo scorso anno ma che non raggiunge l’1,63%, flessione record toccata nell’anno 2022/2023 (nella foto il primo giorno di scuola oggi, alla Settembrini, presente il sindaco Davide Galimberti, gli assessori Dimaggio e Civati e il direttore dell’ufficio scolastico Carcano)

IN 5 ANNI PERSO IL 5% DEGLI ISCRITTI

Tra l’anno 2020/2021 e l’attuale 2024/2025, la popolazione nell’infanzia ha avuto un crollo del 10%, nella primaria il numero di iscritti è inferiore dell’8,68%, alle scuole secondarie di primo grado ( le medie) del 5,80 e alle superiori dell’1,28%. In totale la perdita è stata del 5% degli alunni.

QUEST’ANNO NELLE SCUOLE DEL VARESOTTO 1310 ISCRITTI IN MENO

Quest’anno nella nostra provincia il calo è di 1310 iscritti ma c’è una buona notizia: nelle scuole dell’infanzia statali i bambini sono tornati a crescere, sono infatti 6155 contro i 6068 dell’anno scorso. Il dato va letto, però, anche alla luce dei numeri delle paritarie che, proprio nella fascia prescolare, assorbono una percentuale elevata di iscritti: quest’anno perdono un’ottantina di alunni passando dagli attuali 12.393 iscritti ai 12.579 di un anno fa.

QUASI MILLE ALUNNI IN MENO ALLA PRIMARIA

La perdita di alunni più significativa è alla primaria: quest’anno sono 32.562 contro i 33.671 del 2023.

Numeri pressoché invariati alle medie: sono 22.235 contro i 22.354; in lieve calo gli studenti delle superiori che scendono a 40.089 dai 40.258 di dodici mesi fa. Cresce il numero di alunni con disabilità: sono 5181 mentre nel 2023 erano 4678.

Vivono meno la contrazione le scuole primarie che perdono un centinaio di iscritti passando dagli attuali 23326 ai precedenti 23.429. La contrazione maggiore dell’infanzia è compensata dall’aumento di studenti alle superiori ( 4164 contro i 4085 dell’anno precedente).

Sono 14.314 gli alunni stranieri di cui sono 364 nuovi ingressi.

DOPO LA TERZA MEDIA: LE SCELTE SI DIVIDONO TRA LICEI E TECNICI

Le scelte dei percorsi di istruzione superiore nel Varesotto hanno assegnato il primato ai licei con il 43,6% delle iscrizioni ma tallonati dai tecnici scesi dal 42,3% mentre i professionali restano fanalino di coda con una percentuale di iscrizioni del 14,2%.

IN PROVINCIA CI SONO 105 ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Settantuno comprensivi , 32 istituti superiori e 2 CPIA: sono 105 le istituzioni scolastiche in provincia di Varese. Nel dettaglio sono 88 scuole dell’infanzia, 212 primarie, 110 secondarie di primo grado e 70 superiori. Rispetto allo scorso anno c’è solo una scuola primaria in meno. Le paritarie sono 189 nell’infanzia, 22 primarie, 22 medie e 52 superiori.