Oltre che su Milano Malpensa Easyjet vuole puntare anche su Linate

Easyjet ha annunciato oggi un piano di riorganizzazione e rafforzamento delle proprie operazioni in Italia a partire dalla stagione summer 2025: la compagnia aerea continuerà a investire su Milano, incrementando il numero di aeromobili basati. La novità è che oltre a Malpensa ora la compagnia low cost punterà più decisamente anche su Linate.

Il piano di rafforzamento della presenza della compagnia in Italia prevede infatti una ulteriore crescita a Milano, grazie alle possibilità offerte dalla liberazione degli slot imposta nell’ambito dell’accordo tra Ita Airways e Lufthansa: nel caso in cui easyJet fosse selezionata tra i remedy takers nell’ambito dell’accordo, la compagnia prevede l’apertura di basi presso gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino a partire dall’estate 2025.

L’impegno sarebbe aggiuntivo, su Milano. Se l’operazione slot su Linate non andasse in porto, la compagnia invece porterebbe altri due velivoli sulla sua base principale di Malpensa.

Viene invece rimodulata, in riduzione, l’operatività su Venezia Marco Polo, con trasferimenti di aeromobili su altri scali. Verranno comunque “mantenuti i collegamenti tra Venezia e le principali destinazioni europee, tra cui Berlino, Londra e Parigi”.

I livelli occupazionali attuali – dice la compagnia – “saranno mantenuti e a tutti i piloti e agli assistenti di volo attualmente basati a Venezia sarà offerto il trasferimento in altre basi italiane della compagnia”.

Il consolidamento della crescita e degli investimenti sulla base di Napoli, dove nell’estate 2024 è stato aggiunto alla flotta un ottavo aereo.

L’Italia rappresenta un mercato chiave per la compagnia, dove nell’ultimo anno easyJet ha trasportato oltre 20 milioni di passeggeri su 226 rotte da e per 21 aeroporti italiani. Inoltre, l’offerta per la stagione invernale 2024 sarà in crescita del 7.5% rispetto al 2023 con l’ingresso dell’ottavo aeromobile a Napoli, e l’introduzione di tredici nuove rotte, tra cui Tromsø, Il Cairo, Oslo e Rabat da Milano Malpensa, e Alicante e Praga da Napoli.

Easyjet ha anche di recente avviato l’attività sul nuovo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi.