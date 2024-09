Passare dalla crisi climatica alle soluzioni possibili, il nuovo podcast di TedxVarese e Chora Media

TedX Varese ha lanciato il podcast “Cambiamo Clima“, un lavoro nato da una collaborazione con Chora Media, la più importante podcast company italiana. Il podcast è ora disponibile su tutte le principali piattaforma audio (CLICCA QUI).

TedX Varese ha spiegato che si tratta di “un progetto speciale e unico nel panorama italiano nato con l’intenzione di spostare la conversazione relativa alla crisi climatica dai problemi insormontabili alle soluzioni possibili, ispirando le persone a nuovi modi di agire e collaborare”.

Nel podcast ci sono storie di persone che stanno cambiando in meglio le cose per il nostro clima, perché il mondo di domani dipende da quello che ognuno di noi fa oggi. “Il nostro è un viaggio corale e collettivo, che si struttura in cinque episodi presentati da cinque voci narranti diverse che avranno il compito di intrecciare le storie di dieci persone straordinarie, due per ogni episodio. Parleremo di soluzioni: di come le piccole azioni si possano sommare e generare cambiamenti significativi. Ogni episodio è una finestra su un futuro possibile e un invito a far parte di un movimento verso un cambiamento positivo.

Per cinque settimane, ti accompagneremo con questa prima stagione di contenuti. Preparati a ricevere un aggiornamento via mail che ti introdurrà la storia e ti segnalerà che il nuovo episodio è uscit”.