Pccoli grandi artisti: Junior Coro Valcuvia e Musaico Band sul palco a Caldana

La rassegna MusiCuvia si prepara a concludere la stagione 2024 consegnando il testimone alle nuove generazioni: a salire sul palco del Teatro Soms di Caldana saranno, infatti, i giovanissimi coristi del Junior Coro Valcuvia, formato da 15 ragazzi tra gli undici e i quindici anni, assieme agli strumentisti della Musaico Band, ventenni assai attivi nel mondo della musica, e non solo del varesotto.

Il Junior Coro Valcuvia, diretto da Margherita Gianola, è un gruppo molto affiatato, i cui membri cantano insieme da tanti anni: si è concretizzato come identità corale indipendente solamente nel settembre 2021, ma i suoi coristi provengono da una lunga esperienza musicale nel Piccolo Coro Valcuvia, assieme al quale spesso tuttora si esibiscono in concerti e spettacoli. È formato da adolescenti che impegnano il loro tempo e le loro capacità non solo con l’intento di divertirsi nell’imparare a cantare la loro musica preferita, ma soprattutto con l’obiettivo di portare gioia e letizia a coloro che assistono e partecipano agli eventi dei quali sono protagonisti.

La Musaico Band è un gruppo di talentuosi artisti di Varese e dintorni, e si distingue per la capacità di mantenere l’armonia tra strumenti classici come il violoncello e il pianoforte con altri moderni, come la batteria e chitarra elettrica, intrecciandoli in generi musicali insoliti. Suonando jazz, gospel, blues, rock, Musaico rompe le barriere tradizionali, creando un’esperienza sonora unica che affascina e sorprende, saldamente capitanata dal violoncellista Tommaso Losito, classe 2002, mentre al pianoforte ci sarà il coetaneo Fabio De Bortoli, alla batteria Pietro Losito e alla chitarra elettrica Edoardo Monti.

Una serata all’insegna della filosofia che muove l’anima di MusiCuvia: la musica è non solo per tutti i generi e per tutti i gusti, ma anche per tutte le età. Si spazierà dal pop al gospel, dai Beatles a Ed Sheeran, passando per “Sister act” e “A million dreams”, con competenza ed energia, in un concerto che coinvolgerà attivamente anche il pubblico in sala.

Nella sua nuova veste di associazione, MusiCuvia si sviluppa attorno alla vita culturale della Valcuvia. Gode del sostegno dei Comuni di Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Orino, delle Proloco di Arcumeggia, Gemonio, Azzio e Cuvio, della SOMS di Caldana, della Comunità Montana Valli del Verbano, dell’Associazione Culturale Valcuvia e del Pargolario di Cuvio. La rassegna è possibile anche grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, avendo vinto il Bando “Arte e Cultura 2024”. L’evento è a ingresso libero e gratuito, perché in Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

SING!

Sabato 28 settembre 2024 Teatro SOMS di Caldana – Cocquio-Trevisago (VA) alle ore 20.45