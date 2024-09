“Pedala con la Croce Rossa”, per una domenica sostenibile, divertente e solidale

Nell’ambito delle iniziative della Settimana per la mobilità sostenibile, domenica 22 settembre la Croce Rossa Italiana – Comitato di Saronno , in collaborazione con Fiab Italia , Decathlon Italia e l’Associazione Helianto propone una biciclettata-camminata per le vie di Saronno.

Si parte alle 9.30 da piazza Libertà, dopo aver ritirato un piccolo omaggio (per i primi 50 partecipanti). Si farà poi una veloce tappa in piazza Amendola per proseguire verso Cascina della Vigna, passando all’interno del Parco del Lura. Qui l’Associazione culturale Helianto presenterà un monologo teatrale dal titolo “Alfonsina, pedalare controvento”, ispirato alla vita di Alfonsina Strada, prima donna a partecipare al Giro d’Italia.

La partecipazione è gratuita ed è possibile partecipare in qualsiasi modo, tranne che con mezzi a motore. In bicicletta, a piedi, con la propria carrozzina o con il passeggino con i più piccoli

La Croce Rossa di Saronno sposa il progetto di donare un mezzo di soccorso in Senegal con l’Associazione On Off, che sarà presente all’arrivo con l’ambulanza in questione e con un banchetto per vendere degli oggetti fatti a mano, in stile senegalese, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la propria causa.