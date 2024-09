Porte aperte al Museo dei fossili di Meride in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

La Fondazione e il Museo dei fossili del Monte San Giorgio organizzano Sabato 7 e domenica 8 settembre 2024 due giornate di Porte Aperte al Museo di Meride in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio dal titolo “Collegati”: nell’occasione, saranno organizzate visite guidate gratuite a intervalli regolari con guide formate e attività didattiche gratuite per i più giovani per scoprire i segreti della paleontologia.

Il museo del sito Patrimonio mondiale UNESCO presenta fossili rarissimi o addirittura unici al mondo, conservatisi in modo eccezionale per centinaia di milioni di anni. Numerosi modelli degli animali che abitavano il mare e la costa del Ticino meridionale di 240 milioni di anni fa, illustrazioni, filmati, animazioni 3D ed emozionanti esperienze in Realtà Aumentata (AR) e in Realtà Virtuale (VR) rendono comprensibile questo mondo scomparso da tempo.

L’entrata sarà libera, e le prenotazioni delle visite guidate saranno possibili il giorno stesso presso la biglietteria del Museo.