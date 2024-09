Quattro giorni di danze e musiche celtiche: Busto Arsizio diventa “irlandese”

La cultura folkloristica europea torna ad animare Busto Arsizio. Dal 12 al 15 settembre, il Museo del tessile ospiterà il BustoFolk, il festival Interceltico con musica, danze, body painting, libri, scrittura elfica il tutto in chiave popolare.

Umberto Crespi e l’Accademia di Danze irlandesi Gens d’Ys trasformano la città nel cuore di un movimento culturale che conta centinaia di migliaia di estimatori. Una proposta che lega cultura, turismo ed economia dalle ambizioni elevate: sulla scorta di altre esperienze europee che attirano centinaia di migliaia di spettatori, anche Busto Arsizio vuole arrivare a toccare risultati importanti: « Le potenzialità di questa proposta sono concrete- ha commentato il segretario di camera di Commercio Mauro Temperelli – come ente camerale ci mettiamo a disposizione per lavorare sin dal giorno dopo la fine di questa XXIII edizione per costruire il prossimo appuntamento coinvolgendo il tessuto imprenditoriale del territorio».

Camera di Commercio di Varese è tra i sostenitori di Busto Folk insieme a Regione Lombardia e a Fondazione Comunitaria del Varesotto il cui presidente Maurizio Ampollini ha ricordato l’accezione moderna di cultura non legata a una parte più benestante della popolazione ma accessibile a tutti e creatrice, a sua volta, di valori economici.

La 23esima edizione di Busto Folk è stata presentata nella sede della Camera di Commercio in Piazza Monte Grappa a Varese alla presenza di Manuela Maffioli, vicesindaco e assessore alla Cultura e Identità di Busto: « La cultura va intesa come opportunità di riconnetterci alle nostre tradizioni e a esaltarne la consapevolezza. Busto Arsizio, grazie a busto folk, trova dimensione internazionale ed europea».

Cuore della manifestazione sarà, come sempre, il Museo del tessile ma eveti sono previsti anche in periferia, a Sacconago e a Beata Giuliana, mentre chiuderà il festival la tradizionale parata attraverso le strade di Busto.

Anche l’edizione XXIII propone un ricco programma che partirà giovedì 12, con il primo concerto gratuito per permettere a tutti di avvicinarsi allo spirito del folklore d’Irlanda.

Oltre alla musica e ai laboratori di danza con l’Accademia di Danze irlandesi Gens d’Ys sono confermati il concorso “pagine Folk” che vede partecipare scrittori sul tema “Tuoni e Fulmini” e la gara di body painting .

Il piatto forte sarà costituito dalla musica e dalle danze, con spettacoli inediti e vecchie conoscenze in un mix studiato per offrire un ampio spettro di vocalità e sonorità sempre in chiave folk. Il gran finale domenica sera co tutte le band sul palco per un saluto tutti insieme.

Non mancherà lo street food e serate enogastronomiche a tema. L’edizione numero 23 manterrà il suo spirito green: saranno in distribuzione bicchieri il cui riutilizzo permetterà di avere sconti sul consumo di birra… che si annuncia a fiumi.

Dopo l’assenza dello scorso anno, ritorna la scenografica parata per le vie cittadine in programma domenica dalle 16.30 partendo dal Tribunale e percorrendo il Viale della Gloria, passando per il centro storico, Piazza Garibaldi, Piazza Trento e una breve esibizione in Piazza Vittorio Emanuele II per poi finire al Museo del Tessile per il gran concerto finale.

L’inaugurazione è prevista giovedì 12 settembre dalle 19 con il mercato artigianale.

Dalle 20.30 porte aperte e tutti in pista.

Venerdì il biglietto per assistere ai concerti costerà 10 euro mentre sabato e domenica si pagherà 15 euro.

Tutti gli eventi si terranno anche in caso di maltempo perchè il Busto Folk non teme la pioggia.