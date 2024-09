Riapre a Gallarate il casello bruciato dopo l’incidente di luglio

È stata riaperta la corsia della barriera di Gallarate danneggiata dallo spaventoso incidente avvenuto il 13 luglioin direzione Milano.

In quel drammatico schianto perse la vita un uomo di 54 anni. Da allora il casello è rimasto chiuso e soggetto a lavori di ripristino avviati da Autostrade.

I lavori si sono conclusi proprio in questi giorni, consentendo così la riapertura della corsia Telepass.

Nei mesi scorsi aveva destato qualche perplessità il prolungarsi dei tempi del ripristino e la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia aveva precisato che “le lavorazioni proseguono in linea con il cronoprogramma stilato, la fine degli interventi – e la conseguente piena riapertura del casello – ad oggi è prevista per la seconda metà di settembre“. Cosa che, effettivamente, è avvenuta.