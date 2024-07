È morto un uomo nell’incendio al casello di Gallarate. Autostrada bloccata

Ha avuto un esito mortale lo spaventoso incendio avvenuto al casello di Gallarate, in direzione Milano, poco dopo le 8 di questa mattina, sabato 13 luglio. Nell’auto andata a fuoco è rimasto un uomo che non è riuscito a trovare scampo dopo l’incidente.

I fatti si sono svolti poco dopo le 8 di questa mattina, sabato 13 luglio. Secondo una primissima ricostruzione della dinamica l’auto andata a fuoco sarebbe l’unica coinvolta nell’incidente.

L’automobilista, per cause ancora tutte da chiarire, avrebbe impattato contro il cordolo di imbocco del casello autostradale provocando un incidente in seguito al quale si è sviluppato un incendio. Alcuni automobilisti testimoniano di un impatto in seguito al quale si è sviluppato istantaneamente un improvviso incendio. L’impatto è avvenuto nella penultima corsia dedicata al Telepass.

Le fiamme hanno avvolto il veicolo intaccando il casello autostradale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi per spegnere le fiamme e deviare il traffico che è stato bloccato in direzione Milano.