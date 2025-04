Cibo quotidiano per i cani ospitati nei rifugi.

Cure veterinarie complete , comprese sterilizzazioni, terapie farmacologiche e trattamenti antiparassitari, per garantire salute e prevenzione.

Assistenza alle colonie feline , attraverso la fornitura di cibo, cure veterinarie e interventi di sterilizzazione per limitare il randagismo.

Cura, mantenimento e ammodernamento delle strutture dei canili, affinché ogni ospite temporaneo possa vivere in un ambiente sicuro, accogliente e adeguato alle sue necessità.

Recupero comportamentale di cani in difficoltà, un lavoro indispensabile per favorire il loro reinserimento in famiglia e aumentare le possibilità di adozione.