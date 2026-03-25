Successo per il 4° Memorial Mario Frattolillo a Busto Arsizio

Un pomeriggio di sport, emozioni e soprattutto condivisione. Il 22 marzo 2026, al PalaCastiglioni di Busto Arsizio, il 4° Memorial “Mario Frattolillo” di pattinaggio artistico a rotelle si è trasformato ancora una volta in una vera festa, capace di coinvolgere atleti, famiglie e pubblico in un’atmosfera di armonia rara da trovare nelle competizioni.

Ad aprire l’evento, la suggestiva sfilata delle società partecipanti – International Skating, Rotellistica Gallaratese e Pattinando Cocquio – accolta da un lungo applauso. Durante questo momento inaugurale è intervenuto anche il vicesindaco e assessore allo sport Luca Folegani, che ha voluto portare il saluto dell’amministrazione, sottolineando l’importanza dello sport come strumento educativo e di aggregazione per i giovani.

Il Memorial, dedicato alla figura di Mario Frattolillo, ha ricordato un uomo che ha fatto dello sport una missione educativa, trasmettendo valori come impegno, passione e fiducia. E proprio questi valori si sono riflessi in pista, dove ogni atleta – dai più piccoli ai più esperti – ha trovato il proprio spazio.

Le gare dei vari percorsi si sono alternate a esibizioni coinvolgenti: dai gruppi capaci di emozionare con coreografie armoniose, ai singoli che hanno raccontato storie attraverso tecnica ed espressività, fino ai quartetti dove sincronizzazione e affiatamento hanno trasformato lo sport in spettacolo. A rendere ancora più speciale il pomeriggio è stato anche il ruolo del presentatore, capace di coinvolgere il pubblico non solo con parole, ma anche a ritmo di musica. Tra una gara e l’altra, l’energia delle canzoni ha acceso l’entusiasmo sugli spalti, creando momenti di partecipazione collettiva che hanno fatto sentire tutti parte della stessa festa.

Ma il vero protagonista della giornata non è stato il risultato. Il Memorial si è distinto, ancora una volta, per essere un evento aperto anche a chi non aveva mai gareggiato prima. Per molti giovani atleti è stata la prima esperienza in pista, vissuta con un po’ di comprensibile emozione, ma anche con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco.

Ed è proprio questo l’aspetto che ha reso speciale la manifestazione: un contesto in cui non contano solo podi e classifiche, ma il percorso, la crescita e il coraggio di partecipare. Un ambiente sereno, dove ogni esibizione è stata accompagnata da applausi sinceri e incoraggiamenti.

Le premiazioni finali hanno celebrato tutti gli atleti: medaglie, sorrisi e soddisfazione per ciascuno. Perché, in fondo, in giornate come questa, vincono tutti.

Il Memorial si è chiuso così, tra applausi e gratitudine, lasciando negli occhi dei partecipanti la gioia di aver condiviso qualcosa di più di una semplice gara: una vera esperienza di sport, amicizia e festa.

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