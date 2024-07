Auto in fiamme al casello di Gallarate

Fiamme alte e una grande nuvola nero di fume in A8. Verso le 8.20 di sabato 13 luglio, per cause ancora da verificare, un’auto ha preso fuoco in autostrada, al casello di Gallarate.

Sul posto è accorsa la polizia stradale, che sta deviando il traffico, e i vigili del fuoco di Busto/Gallarate per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il personale sanitario è accorso con un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’auto medica per soccorrere una persona, che non dovrebbe aver riportato gravi ferite.

Il mezzo ha preso fuoco proprio in prossimità del casello, nella corsia riservata al Telepass, in direzione Milano.

Il traffico è stato deviato e al momento i caselli sono stati chiusi verso Milano con svolta obbligatoria verso la Diramazione, in direzione Besnate. Si stanno creando code sulla tratta.