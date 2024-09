Samarate, “maggioranza allo sbando in commissione”

«Maggioranza allo sbando», accusa Fratelli d’Italia Samarate, per bocca di Rossella Caligiuri, l’ex presidente del consiglio comunale che prima delle elezioni è passata ufficialmente ai meloniani.

Caligiuri punta il dito su alcune incertezze e sulla mancata condivisione delle scelte tra maggioranza e opposizione, in occasione del primo passaggio delle nuove commissioni, con la convocazione della Commissione Bilancio.

Incertezze che per Caligiuri «dimostrano la mancanza di coordinamento e la presenza di divisioni interne all’attuale maggioranza, che sembra essere priva di una visione chiara e condivisa».

Samarate, 4/09/24

La gestione della maggioranza guidata dal Sindaco Ferrazzi mostra già segni di debolezza e confusione, come dimostrato durante la prima Commissione Bilancio di questa nuova sindacatura avvenuta ieri sera.

Dopo l’ultima riunione dei Capigruppo prima della pausa estiva, ci era stato promesso un confronto riguardo all’eventualità di affidare presidenze di Commissione ai gruppi di minoranza, come era stato fatto cinque anni fa.

Ci aspettavamo un dialogo aperto, ma a sorpresa, durante la Commissione Bilancio di ieri sera, ci siamo ritrovati di fronte ad una proposta chiusa e unilaterale della maggioranza.

Il Sindaco Ferrazzi ha dimenticato di informare i gruppi di minoranza in merito alle loro decisioni. Solo nel tardo pomeriggio di ieri, ha contattato telefonicamente il consigliere della lega Alampi, omettendo persino di avvisare il Capogruppo della stessa Lega, Tarantino. La ‘proposta’ della maggioranza consisteva nell’affidare alla minoranza la presidenza della Commissione Commercio e le vicepresidenze delle altre commissioni, ma questa decisione non è stata discussa né concordata con noi.

Di fronte a questa mancanza di trasparenza e di rispetto per le regole democratiche, il Gruppo di Fratelli d’Italia ha richiesto la convocazione di una nuova commissione dei Capigruppo per discutere adeguatamente la questione. Abbiamo rifiutato di partecipare al voto per il Vicepresidente della Commissione, poiché la maggioranza aveva addirittura deciso di proporre il nome di Tarantino senza alcuna consultazione.

La situazione è peggiorata quando, in un evidente segno di disorganizzazione, l’Assessore ha proposto l’assente Borsani (Città Viva) come Vicepresidente, salvo poi rendersi conto che il Presidente Cenci doveva assentarsi subito dopo la sua nomina. Alla fine, la maggioranza ha ‘rimediato’ proponendo Vania Bergo (5 Stelle), permettendo così alla Commissione di proseguire con i lavori.

Questi fatti dimostrano la mancanza di coordinamento e la presenza di divisioni interne all’attuale maggioranza, che sembra essere priva di una visione chiara e condivisa. È evidente che questa amministrazione considera il governo della città come un gioco, in cui tutto è dovuto, senza reale apertura al confronto con le minoranze. Ma noi non siamo disposti a partecipare a questo gioco!”

Rossella Caligiuri

Consigliere comunale Gruppo Fratelli d’Italia