Sciopero in tutti i siti italiani di Beko. “Sempre più urgente un incontro con il Governo”

I sindacati dei metalmeccanici, non appena avevano appreso la decisione dei vertici di Beko Europe di chiudere due siti produttivi in Polonia, con la conseguente perdita di 1800 posti di lavoro, avevano annunciato una mobilitazione per sollecitare la proprietà turca del sito di Cassinetta di Biandronno a rendere noto alle parti sociali il piano industriale. Ora arriva la conferma: la rsu dello stabilimento in provincia di Varese, polo dell’elettrodomestico da incasso, ha indetto uno sciopero di 2 ore per ogni turno, part-time compreso, per giovedì 12 settembre.

«A fronte della comunicazione della chiusura dei due siti in Polonia- scrive in una nota la rsu di Cassinetta – e della mancanza ancora di una data per l’incontro al tavolo ministeriale per la presentazione del piano industriale di Beko, il coordinamento di Fim, Fiom e Uilm ha proclamato in tutti i siti in Italia 2 ore di sciopero nella giornata di giovedì 12 settembre».

In queste ore l’azienda sta verificando la possibilità di lavorare su base volontaria sabato 14 settembre. «La Rsu – conclude la nota del sindacato – per supportare la richiesta di incontro a livello nazionale – invita tutti i lavoratori a non svolgere attività lavorativa sabato 14 settembre e ad attenersi al proprio orario di lavoro».