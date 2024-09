Si rinnova la pavimentazione sull’Autolaghi, chi arriva da Varese deviato verso Chiasso

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 5, alle 5:00 di venerdì 6 settembre, sarà effettuata una deviazione obbligatoria per chi proviene da Varese, sulla A8 Milano-Varese, verso Chiasso sulla A9 Lainate Como-Chiasso.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, uscire allo svincolo di Uboldo, rientrare dal medesimo in direzione di Milano e immettersi sulla A8 in direzione sud dal ramo Como-Milano.