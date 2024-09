Spacca il vetro di un’auto a Busto per rubare, ma la Polizia lo ferma

Gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, residente in città, mentre tentava di rubare alcuni oggetti da una autovettura in sosta dopo aver spaccato il finestrino con un bastone.

Verso le ore 15:30 di mercoledì è giunta la segnalazione di una persona che si aggirava con fare sospetto in via Mameli. Gli agenti delle Volanti hanno raggiunto la zona e hanno effettivamente avvistato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga dopo essersi liberato di un oggetto.

I poliziotti hanno fermato l’uomo trovando poi un bastone, che è risultato poi esser stato utilizzato per infrangere il finestrino dell’auto parcheggiata lì vicino.

L’uomo è risultato avere a proprio carico svariati precedenti per furti aggravati commessi negli ultimi due mesi, reati che si aggiungono ad arresti eseguiti sempre per furti e altre denunce negli anni passati per reati inerenti agli stupefacenti e altri reati contro il patrimonio.

Gli agenti, tenuto anche conto della continuazione nella commissione di reati sempre orientati a commettere furti, lo hanno arrestati presentandolo nella mattinata odierna all’udienza di convalida presso il Tribunale di Busto Arsizio. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto a misure alternative in attesa dell’udienza in cui dovrà rispondere del reato commesso.