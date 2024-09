Spazio alle serie tv al Baff con Ludovica Francesconi e Maurizio Lastrico

Dopo il bagno di folla per i protagonisti della serie cult Mare fuori, ospiti del BAFF lo scorso anno, la rassegna “Baff in serie”, dedicata come dice il nome alle serie televisive, torna quest’anno a pieno titolo nel palinsesto della manifestazione, con alcuni appuntamenti speciali.

«Tengo molto a questa sezione dedicata alla serialità – commenta il direttore artistico Giulio Sangiorgio – è stato un grande anno per le serie italiane, colte, divertenti, competitive con prodotti stranieri, e sono contento che il pubblico, e soprattutto i giovanissimi e gli studenti possano incontrare eccellenze dell’industria italiana».

Il primo appuntamento, domenica 29 settembre alle 15.00 a Palazzo Cicogna, è con la serie Sul più bello (Prime Video) diretta da Francesca Marino, che racconta la vita di Marta, diciannovenne tanto simpatica quanto bruttina, affetta da una malattia rara, che sogna il grande amore. Ospiti al Baff l’attrice protagonista Ludovica Francesconi (Marta) e il produttore e sceneggiatore Roberto Proia.

Giovane attrice, Ludovica Francesconi ha esordito sul grande schermo nel 2020 come protagonista del film Sul più bello, diretto da Alice Filippi, per il quale vince il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri D’Argento 2021. A settembre 2021 al Festival del Cinema di Venezia riceve il premio Next Generation Awards di Man in Town e torna al cinema con il sequel Ancora più bello. L’anno successivo è di nuovo al cinema con il capitolo finale della trilogia, Sempre più bello. Nel 2023 è nel cast della serie di Francesca Archibugi La Storia.

Una serata (lunedì 30 settembre alle 21.00 al cinema Lux) sarà invece dedicato a Call My Agent, serie giunta alla seconda stagione, che racconta il dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Al centro della trama le vicissitudini della CMA, la Claudio Maiorana Agency, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, e le disavventure dei suoi soci, sempre alle prese con le carriere dei più grandi protagonisti dello showbiz e pronti a nuove sfide. A parlare di questa fortunata produzione Sky saranno Maurizio Lastrico, che nella serie veste i panni dell’agente Gabriele Di Lillo, il regista Luca Ribuoli e lo sceneggiatore Federico Baccomo.

Maurizio Lastrico, attore, comico e cabarettista, noto per le partecipazioni a Zelig con la sua Divina Commedia rivisitata, è nel cast di Tutto può succedere di Lucio Pellegrini, Io sono Mia film biografico su Mia Martini, con la regia di Riccardo Donna e America Latina dei fratelli D’Innocenzo. Sul piccolo schermo è nelle serie Don Matteo (Rai), Made in Italy (Mediaset) e Fedeltà (Netflix). Nella miniserie tv Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, in prima serata su Rai 1 ha interpretato il ruolo di Garibaldi. Per Mondadori ha pubblicato Nel mezzo del casin di nostra vita: sperimentazioni linguistiche che mescolano la metrica dantesca a contenuti contemporanei e quotidiani.