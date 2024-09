Stefano Cetti amministratore di Acinque il premio Manager Servizio Idrico

A Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque, è stato conferito il premio Manager Servizio Idrico “per il suo impegno ultradecennale – si legge nella motivazione – nel miglioramento del sistema infrastrutturale del servizio idrico lombardo”. Il premio, giunto alla sua seconda edizione, è stato conferito a Firenze nell’ambito del festival dell’acqua.

“È un onore ricevere un premio così prestigioso per l’impegno profuso nella filiera idrica che è l’ambito cui ho dedicato e tuttora dedico gran parte della mia vita professionale – ha commentato Stefano Cetti -. Il riconoscimento mette in moto una macchina del tempo che mi riporta a tanti cantieri e a tante progettualità che ci hanno consentito di far crescere il sistema idrico lombardo e il servizio ad esso connesso, secondo parametri di qualità e continuità di prestazione, di sicurezza e di innovazione. Sì, sono emozionato: perché ho sempre pensato che per raggiungere i risultati, nel lavoro e nella vita, serva senz’altro la competenza, che però deve essere alimentata dalla passione e l’acqua, risorsa emblematica di tutta l’energia vitale del pianeta, è la mia. Aver contribuito allo sviluppo e all’efficientamento di un settore così importante è motivo di orgoglio”.

Stefano Cetti è nato a Como il 25 novembre 1960, sposato con tre figli. Ha conseguito la laurea in Economia Aziendale nel 1985 all’Università Bocconi di Milano e ha frequentato un master in “Business Administration e Gestione Aziendale” presso la Sloan School Mit di Boston.

Dal 2010 al 2022 ha ricoperto la carica di Direttore Generale di MM SpA, società del Comune di Milano leader in Italia nella progettazione di sistemi di trasporto e riqualificazione ambientale ed ha rivestito diversi incarichi in associazioni nazionali ed internazionali come Utilitalia e Aqua Publica Europea. Dal 2012 al 2017 è stato Amministratore Unico di Metro Engineering Srl, società partecipata di MM SpA.

È stato Energy Service Leader presso IBM Italia SpA dal 2007 al 2010 e Senior Advisor Energy & Utilities presso KPMG Advisory SpA negli anni 2006 e 2007.

Ha ricoperto diversi incarichi in AEM SpA dal 1987 al 2005, tra cui Direttore Controllo di Gestione e Internal Auditing, Direttore Amministrazione Controllo e Finanza e Direttore Area Reti, nonché è stato Amministratore Unico/Delegato di diverse Società del Gruppo.

Attualmente è amministratore delegato del Gruppo Acinque, multiutility di riferimento dei territori di Como, Lecco, Monza, Sondrio, Varese che si occupa della gestione integrata delle risorse energetiche, ambientali e idriche.