Tre incontri per formare il Commercialista del Futuro

In un mondo professionale in continua evoluzione, la capacità di innovare e adattarsi alle nuove sfide tecnologiche è diventata una necessità per gli Studi Professionali. Con l’inarrestabile avanzata dell’Industria 5.0, dell’Intelligenza Artificiale e l’importanza sempre crescente della cybersecurity, nasce l’esigenza di una formazione strutturata che guidi i professionisti verso il futuro. «È proprio con questo obiettivo che Accademia dei Commercialisti e MyDigit hanno ideato una Masterclass per il Commercialista del Futuro, articolata in tre incontri in presenza- che si terranno il 15 ottobre, il 29 ottobre e il 05 novembre a partire dalle 14.30 – dedicati all’innovazione negli Studi Professionali» spiega Fausto Turco, CEO di MyDigit e presidente dell’Accademia.

La Masterclass si svolgerà in una location d’eccezione, il MAGA – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Gallarate. «Questo luogo incarna perfettamente l’equilibrio tra tradizione e innovazione, creando un ambiente ideale per approfondire temi di grande impatto sul futuro della professione – prosegue Turco -. Questo percorso non è un semplice corso di aggiornamento: è un’occasione per esplorare in modo concreto e approfondito i trend che stanno ridefinendo il mondo degli Studi Professionali». Gli incontri saranno incentrati su quattro pilastri fondamentali:

Industria 5.0 : questo tema apre nuove opportunità per i commercialisti, che possono diventare veri e propri consulenti strategici per le aziende clienti. Non si tratta solo di trasformare i servizi offerti dallo studio, ma anche supportare le aziende nella loro transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione dei processi.

Intelligenza Artificiale : l’AI non è solo uno strumento tecnologico, ma una forza trasformativa che non può essere ignorata e comprenderne il potenziale significa poterla sfruttare come un vantaggio competitivo per migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti.

Cybersecurity : la protezione dei dati è oggi più cruciale che mai, come ci spiegheranno gli esperti di Microsoft. La sicurezza informatica non è solo una responsabilità legale, ma una necessità strategica per proteggere i dati dello studio e quelli dei clienti. La crescente minaccia degli attacchi informatici richiede una conoscenza approfondita delle tecnologie di sicurezza e delle normative, per garantire che le informazioni più preziose siano sempre al sicuro.

Formazione Finanziata : la formazione è il motore dell’innovazione. Durante il percorso, avremo l’opportunità di avere con noi gli ideatori della formazione finanziata in Italia , che spiegheranno come sfruttare al meglio questo strumento strategico, sia per gli Studi Professionali che per le aziende clienti. Proprio come accade per l’Industria 5.0, la formazione finanziata permette agli studi di fornire servizi sempre più competitivi e aggiornati, rispondendo alle esigenze del mercato in continua evoluzione.

A conclusione del percorso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione certificato tramite Blockchain, una soluzione innovativa che aggiunge valore e autenticità alla formazione ricevuta.

«La Masterclass per il Commercialista del Futuro rappresenta un’opportunità imperdibile per chi vuole anticipare le tendenze del mercato e posizionarsi come leader nel campo della consulenza professionale – conclude Turco -. Non perdere l’occasione di scoprire come innovare il tuo studio, anticipare le tendenze di mercato e posizionare il tuo Studio come leader nel campo della consulenza. Il futuro è qui, ed è il momento di coglierlo».