Tre varesini al giro d’Italia del Gruppo Parkinsognanti

Sono tre i varesini che hanno partecipato al giro d’Italia del Gruppo Parkinsognanti, un gruppo di 25 ciclisti da tutta la Penisola partito lo scorso sabato da Peschiera del Garda. Gianni Gaspari, Massimo Guzzi e Piermarco Zolla, in qualità di atleti e accompagantori volontari, hanno indossato la maglia rosa e sono saliti in sella per questa iniziativa benefica su due ruote.

Il tuor 2024 è partito da Peschiera del Garda lo scorso sabato per arrivare a Marina di Cecina in 5 tappe toccando Reggio Emilia, Pianora, Pratolino, San Miniato con dislivelli significativi e lunghe tappe. L’iniziativa si inserisce in un ampio progetto che prevede in quattro anni di percorrere in bicicletta oltre 1700 km dal Lago di Garda alla Sicilia. Il prossimo anno infatti il gruppo ripartirà proprio dal traguardo per arrivare a Paestum, nel 2026 scenderanno fino a Scilla per terminare nel 2027 a Trapani. In palio la voglia di dimostrare come si possa sognare e godersi la vita anche vivendo con una malattia neurodegenerativa.

Il presidente dell’Associazione – con sede a Brescia – Roberto Denti spiega cone questi atleti aspirino davvero a vivere con intensità i propri sogni professando un impegno attivo e cimentandosi in uno sport faticoso ma appagante. L’iniziativa è stata pensata per “motivare all’attività sportiva, combattere la solitudine, rafforzare l’autostima e sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di una malattia sempre più diffusa anche tra i giovani. Lo sport è davvero una potente medicina che può aiutare a rallentare il deterioramento”.

Maggiori informazioni del progetto si trovano nel libro “A spasso con Mr. Parkinson” presentato lo scorso anno al Salone del Libro di Torno e sul sito www.parkinsonmove.org