Tutti i bersaglieri della Lombardia a Vigevano il 14 e 15 settembre

Squilleranno a Vigevano le trombe delle fanfare per chiamare a raccolta tutti i bersaglieri della Lombardia e non solo. Il 14 e 15 settembre sarà la città capitale della Lomellina ad offrire uno spettacolo di piume e concerti al passo di corsa capace di portare ai massimi livelli allegria, amor di Patria e stima per il Corpo cremisi che ha contribuito a fare l’Italia unita.

Sabato 7 settembre ci sarà la premiazione degli alunni distintisi sul tema “I bersaglieri protagonisti nella storia d’Italia e a Vigevano” cui seguirà la mostra storica a cura del Museo Mussini di Novara.

Nel pomeriggio di sabato 16 i fanti piumati deporranno corone al Monumento ai Caduti, lasceranno in custodia al sindaco il Medagliere Regionale e, dopo la Santa Messa, assisteranno ad un concerto di fanfara in piazza Ducale.

Domenica mattina è prevista una esposizione di mezzi militari al Castello Sforzesco. Poi la grande kermesse cremisi, per la quale è previsto un afflusso oltre diecimila presenze fra bersaglieri e pubblico, si concluderà alla presenza di autorità militari e civili con la tradizionale corsa dei centoottanta passi al minuto, cadenzata da varie fanfare seguite da tutte le sezioni bersaglieri della Lombardia.

E se cadrà qualche piuma da quei cappelli, è bene raccoglierle: come dice la Storia, portano fortuna. Poi, fra canti, brani musicali e vecchi ricordi di naja, in grande clima cameratesco si consumerà il “rancio” alla “Cavallerizza”. La cittadinanza è invitata ad esporre il Tricolore.