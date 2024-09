Un pomeriggio magico nel “bosco incantato” del Parco Pineta

Il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate si prepara ad accogliere la 13° edizione dell’evento più amato dai più piccoli: il “bosco incantato”. Domenica 15 settembre, dalle 14.00 alle 18.00, il Centro Didattico Scientifico (ingresso da via dei Ronchi ad Abbiate Guazzone) diventerà teatro di un pomeriggio ricco di attività coinvolgenti, tra favole, esperimenti e avventure immerse nella natura.

L’evento, a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria, proporrà laboratori STEAM, creativi e didattici per tutte le età. Tra le proposte più attese, il laboratorio “La magia di creare una storia tutte le volte che vuoi”, pensato per stimolare la fantasia dei bambini dai 6 anni in su. Oltre a questo, i partecipanti potranno cimentarsi nella creazione di personaggi utilizzando materiali naturali e partecipare al gioco “Road Kills“, una combinazione di memory e bandiera per scoprire la fauna del bosco.

Novità dell’edizione di quest’anno saranno le “prove dell’esploratore”, una serie di sfide dedicate agli aspiranti esploratori del Parco, tra birdwatching, caccia agli insetti e orienteering lungo il Sentiero del Sistema Solare.

Non mancheranno anche gustose pause al food truck dell’Oasi del gelato, mentre gli amanti della scienza potranno visitare l’EcoPlanetario e esplorare i sentieri del Centro Didattico.

Per partecipare all’evento, è necessario prenotarsi tramite il sito www.centrodidatticoscientifico.it.