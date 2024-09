Una brochure per raccontare la Casa della Resistenza di Verbania

Martedì 3 settembre è stata presentata dall’Associazione Casa della Resistenza la sua nuova brochure, realizzata con il contributo del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola. La brochure illustra le attività svolte dall’Associazione Casa della Resistenza ed è rivolta in particolare a turisti, visitatori e semplici interessati. Alla presentazione hanno preso parte il presidente dell’Associazione Casa della Resistenza Gianfranco Fradelizio e il presidente del Distretto Turistico Francesco Gaiardelli.

Divisa in tre parti, la brochure si apre con un panoramica sulla storia resistenziale del Verbano-Cusio-Ossola, descrivendo caratteristiche, eventi e aspetti fondamentali della Lotta di Liberazione nel nostro territorio, come l’eccidio del ebrei sul Lago Maggiore, l’insurrezione di Villadossola, l’eccidio di Megolo, l’eccidio di Fondotoce e la repubblica partigiana dell’Ossola.

La seconda parte è strutturata come una guida al Parco della Memoria e della Pace, un’ampia area monumentale e luogo della memoria. Il complesso, nato intorno al Muro dei Caduti, si è sviluppato e negli anni ha visto l’aggiunta di monumenti dedicati a diversi protagonisti della Resistenza e alle vittime del nazifascismo. All’interno del Parco inoltre sorge la Casa della Resistenza che si configura come un centro polifunzionale e si compone di un’area museale per le esposizioni temporanee, di una sala polivalente, di spazi dedicati all’attività didattica, di una biblioteca di storia contemporanea e di un centro di documentazione.

L’ultima parte della brochure è dedicata alle attività e servizi dell’Associazione Casa della Resistenza. Costituita nel 1997 per volontà delle organizzazioni della Resistenza e dell’Istituto storico della Resistenza “P. Fornara” di Novara, nasce con lo scopo di gestire la struttura e l’area monumentale. Nel corso degli anni l’attività della Casa della Resistenza si è sviluppata in diversi ambiti e adattandosi ai cambiamenti e alle sfide del tempo. Oggi l’Associazione si configura come Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro e svolge attività di studio, ricerca e divulgazione, diretta in particolare alle giovani generazioni. Predispone diverse attività didattiche che coinvolgono studenti di tutte le età e ordinamenti scolastici. Sono stati infatti circa 3000 gli studenti che da gennaio a oggi hanno usufruito delle lezioni, laboratori e visite guidate proposte gratuitamente dall’Associazione. L’Associazione inoltre gestisce la biblioteca “Aldo Aniasi”, che fornisce supporto alla libera e critica ricerca e alla formazione dei cittadini contribuendo alla costruzione di una memoria collettiva, e il centro di documentazione, che ha l’obbiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio documentario e fotografico relativo alla Resistenza e in generale alla storia del Novecento nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola.

Infine l’Associazione Casa della Resistenza ogni anno promuove un folto calendario di eventi, conferenze, presentazioni di libri, convegni storici, proiezioni di documentari, esposizioni, reading e spettacoli musicali/teatrali che arricchiscono il panorama culturale del territorio, collaborando con molteplici Enti ed Associazioni culturali.