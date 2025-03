Da Caldè lungo la Valtravaglia, Possaccio scava il solco

Nel Campionato di serie A2 lo scontro di vertice a Possaccio, fra i locali e Fontespina, rispettivamente prima e seconda in classifica, rappresentava la classica resa dei conti.

In effetti, il successo dei lacustri avrebbe scavato un vallo difficilmente colmabile, seppure si stia valutando quanto codificato alla nona giornata: manca ancora un incontro per concludere il girone d’andata e, in agguato, c’è tutto il girone di ritorno.

Comunque partita di vertice era e lo è stata.

All’inizio sembrava proprio che i locali avessero una gran fretta di sistemare le cose rapidamente: partenza col botto con Giuseppe D’Alterio che dominava, nell’individuale, rimanendo sempre al comando, sebbene l’avversario, pur falloso in bocciata, tentasse di rimanere agganciato.

Giuseppe sciorinava una serie di accosti affascinanti, poi per dimostrare la sua completezza di repertorio, alcuni colpi di volo davvero pregevoli: 8-4 per lui e Possaccio avanti 1-0.

Sull’altra corsia la terna di Andreani/D’Alterio Pasquale/Signorini offriva la novità dell’inversione dei ruoli fra Andreani, che diventava bocciatore, e Pasquale, trasformato in uomo di mezzo, quindi con maggiore propensione all’accosto al posto del tiro.

La novità pagava, il punteggio non ammetteva incertezze: galoppata fino a 7-0 e al logico 8-1 finale. Possaccio 2 – Fontespina 0.

Ma il fantasmagorico, sorprendente, sfolgorante, straordinario fuoco d’artificio, si tramutava, nelle rivincite, in un canto funesto. Giuseppe si lasciava raggirare da un deciso Rosati e, pur rimanendo in testa per la maggior parte del set, infine cedeva offrendo su un piatto d’argento il successo al marchigiano per 8-6.

Si pensava che la terna locale proseguisse a maramaldeggiare sugli avversari, invece nulla di ciò: dopo un avvio promettente, si disperdeva in alcune imprecisioni, consentendo un’alternanza di punteggio inattesa fino alla fatidica ultima mano, nella quale i maceratesi, pur sotto per 6-5, riuscivano, con tre bocce da giocare e il punto a terra, seppure all’asse, a piazzarne altre due per il definitivo 8-6.

Pareggio ottenuto alla sosta, tale da lasciar sbigottiti i piemontesi, convinti di aver gettato il ponte levatoio sul fossato per far partire leggendarie scorrerie.

Le coppie, infine, riuscivano a incanalare le acque appena esondate, due set a zero per i fratelli D’Alterio e uno, il primo quindi determinante, a favore di Andreani/Signorini: la vittoria che inizialmente appariva come una passeggiata sulla “promenade des anglais” di Nizza si concretizzava per 5-3.

Ora i punti di vantaggio sulla seconda Mister Energy sono sei, alle spalle un’ammucchiata di tutte le altre divise fra loro da una manciata di punti.

Intanto nella serie A, Caccialanza prosegue il suo cammino, seppure fermata sul pareggio da Montegrillo: in questo caso i punti di vantaggio sono otto e anche qui concentrazione di otto squadre in cinque punti a dimostrazione dell’estremo equilibrio, naturalmente milanesi e Cofer Metal Marche, desolatamente a un punticino, esclusi.

Pillole di bocce

15 marzo – Campionato italiano Serie A – 9a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 23 – Flaminio 15 – Montegrillo, Brescia 14 – Giorgione3Villese, Kennedy, Boville, Vigasio 11 – Mosciano 10 – Cofer Marche 1.

15 marzo – Campionato italiano Serie A2 – 9a giornata

Possaccio (VCO) – Fontespina (MC) 5-3 (58-39)

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio (VCO) 22 – Mister Energy (SA) 16 – Fontespina (MC) 15 – Città di Nola (NA) 14 – Fossombrone 13 – ASD Arredamenti (BG) 11 – Roseto 10.

15 marzo – Campionato italiano Promozione terza categoria 1° girone – 7a giornata

Manerese (CO) – Bederese (VA) 5-3

Nisciolano (CO) – Larios (CO) non pervenuto

Riposa Conturbia (NO)

Classifica

Conturbia 15 – Larios 10 – Nisciolano 7 – Manerese 6 – Bederese 0

17 marzo – Casciago – prosegue regionale serale coppia ABCD

17 marzo – Ternatese – prosegue regionale serale individuale ABCD

17 marzo – Agrate Conturbia – prosegue regionale serale individuale ABCD

21 marzo – Bottinelli Vergiatese – finale regionale serale individuale ABCD