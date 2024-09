Una Pro Patria alla ricerca di punti ospita la FeralpiSalò: “Una delle squadre più forti del campionato”

Dopo aver raccolto un punto a testa nei primi 180′ di campionato, Pro Patria e FeralpiSalò si affrontano a Busto Arsizio sabato 7 settembre, ore 16:15, nella terza giornata di campionato, con l’obiettivo di ottenere la prima vittoria della nuova annata calcistica.

Il magro bottino finora raccolto, accomunato inoltre da una sconfitta casalinga per 0-1 inflitta dal Renate, sta sicuramente stretto per quanto mostrato sia dei tigrotti di Busto Arsizio che per i Leoni del Garda, squadra che appena un anno fa varcava per la prima volta i cancelli della Serie B dopo aver vinto con merito e ampio vantaggio il Girone A di Serie C 2022/23.

Il ritorno sulla terra dei Gardesani di Aimo Diana non è stato dei più semplici nonostante non siano mancati colpi di mercato importanti, per tornare fin da subito a primeggiare, né prestazioni, di possesso, contro Novara e Renate. Eppure lo score dei goal fatti è ancora a zero, motivo per cui la Pro Patria, che di contro non è ancora riuscita a tenere la porta inviolata, dovrà prestare massimo livello di attenzione se vorrà fare punteggio contro una squadra che negli ultimi 30 metri ha qualità di vendere, un vero parterre composto da alcuni dei migliori centrocampisti e attaccanti visti in Serie C negli ultimi 3-4 anni, fra cui Zennaro (approdato due anni fa dopo una grandiosa stagione alla Pergolettese), Balestrero, Di Molfetta, Maistrello (arrivato dalla B, dal Cittadella, dopo essersi messo in luce al Renate) e per ultimo Dubickas.

«La FeralpiSalò ha delle individualità molto forti – commenta mister Riccardo Colombo nella conferenza prepartita -. In attacco hanno fatto un mercato molto importante, sono arrivati giocatori importanti come Dubickas o Maistrello dalla Serie B. Non ha ancora raggiunto grandi risultati in questo inizio di campionato, ma sappiamo bene che ha delle individualità forti e un allenatore molto bravo. Ha poi un nucleo storico da 2-3 tre anni, che ha vinto il campionato (nel 2023, ndr.) grazie a calciatori di qualità. Mi aspetto che facciano la partita, noi dovremo essere bravi e pazienti, soprattutto in alcuni frangenti della partita. Servirà essere aggressivi sempre, perché altrimenti ci metteranno in difficoltà».

Il calendario di settembre dei bustocchi vede una serie di gare d’altissimo coefficiente di difficoltà, a partire proprio dalla gara di domani, passando per Vicenza, Novara, AlbinoLeffe e Padova. Se da un lato la paura può essere, legittimamente, quella di rimanere indietro in classifica, il lato positivo della medaglia deve essere invece l’iniezione di fiducia proveniente da eventuali punti strappati su campi o contro avversari più attrezzati.

“LA SVOLTA POSITIVA…”

«L’obiettivo di quando si entra in campo è vincere tutte le partite – sottolinea il mister, che conferma la pronosticabile esclusione dai convocati del neo-acquisto Giacomo Beretta, dello squalificato Mallamo e dei lungodegenti -. Ci sono diverse strade e strategie per arrivare all’obiettivo. Sicuramente ci servirebbe dell’ottimismo, una svolta positiva. Le prestazioni ci sono state ma in classifica abbiamo un punto solo. Sappiamo che le prossime due partite saranno contro le squadre che probabilmente sono le due più forti del campionato. Dobbiamo essere oggettivi nel valutare la situazione, cercando di tirar fuori il massimo da ogni partita che avremo davanti».

“… CON UNA MANO DEI TIFOSI”

«Spero che si formi sempre di più quest’unione di intenti tra la squadra e i tifosi. Sono veramente contento nel vederli sempre vicino ai ragazzi. Spero che i risultati in casa ci diano una mano a cementificare quest’unione. I tifosi saranno sempre un aspetto fondamentale per i ragazzi, possono infondere entusiasmo. Ricordiamoci che avevamo nove giovani in campo contro la Giana. Dobbiamo vivere d’entusiasmo, la città può darci una mano per volare su queste ali».