Uyba verso il primo esame: tre avversarie straniere nel “Città di Busto”

Si avvicina il primo appuntamento di pallavolo giocata dell’estate UYBA. La squadra affidata a Giovanni Caprara nel prossimo fine settimana affronterà – sul campo amico della E-Work Arena – il Torneo Internazionale Città di Busto Arsizio, il quadrangolare in cui le Farfalle saranno l’unica formazione italiana presente.

Oltre alle Uyba infatti, ci saranno due squadre francesi e una rumena: il Mulhouse Alsace, il Pays D’Aix Venelles e il CSO Voluntari. Tre formazioni in cui le attuali biancorosse hanno lasciato il segno: Laura Kunzler ha giocato in entrambe le francesi, Silke Van Avermaet nel Mulhouse mentre Caprara e Skyy Howard hanno vinto il campionato con il Voluntari.

Il programma si articola su due giorni di gara: sabato 7 settembre si disputeranno le semifinali con il match tra Mulhouse e Voluntari alle 16 e quello tra Busto Arsizio e Venelles alle 18,30. Domenica 8 le finali con quella per il terzo posto che inizierà alle 16 e quella per il trofeo a seguire. L’ingresso a posto unico costa 5 euro a giornata e i bigliettit si potranno acquistare solo alle casse della E-work Arena nei giorni dell’evento a partire dalle ore 15.

Per preparare al meglio l’appuntamento, la squadra di Caprara è attesa da una settimana di lavoro senza giorni liberi. Doppia seduta quotidiana, una di pesi e una con la palla (solo palla al mercoledì) sino all’avvio del torneo. Settimana prossima il secondo quadrangolare del programma estivo biancorosso: in quel caso si giocherà al PalaSciaghi Pini di Sondrio dove andrà in scena la Valtellina Summer League con Mulhouse, Bergamo e Potsdam.