Via il “Binda Cycling Festival”: Beppe Saronni inaugura “Fascino Mondiale”

È toccato a uno di loro, a uno dei corridori italiani divenuti campioni del mondo di ciclismo, Giuseppe Saronni, tagliare il nastro della mostra “Fascino Mondiale”, la rassegna aperta alla Sala Veratti di Varese. L’esposizione è il primo evento previsto per l’edizione inaugurale del “Binda Cycling Festival”, rassegna dedicata alla cultura del ciclismo nata per accompagnare per circa due mesi – con incontri, presentazioni e mostre – la disputa della Tre Valli Varesine prevista per l’8 ottobre.

Saronni proprio in questi giorni ha festeggiato i 42 anni dal clamoroso successo di Goodwood, in Inghilterra, quando la sua proverbiale “fucilata” lasciò sul posto tutti i rivali consentendo al “Beppe” di tagliare da solo il traguardo.

Quella foto e quella maglia fanno ovviamente parte della mostra organizzata dalla Associazione Tre Valli Varesine insieme a molte altre che hanno fatto la storia dello sport della bicicletta. Ci sono le divise del “padre nobile” del ciclismo varesino, Alfredo Binda, quella del mitologico Fausto Coppi ma anche quella di Alessandro Ballan, iridato proprio nella Città Giardino nel 2008 in quello che – ahinoi – fu l’ultimo trionfo azzurro nella massima competizione mondiale.