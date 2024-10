A Busto Arsizio il Salone dell’Orientamento 2024: un supporto fondamentale per le scelte dei ragazzi

Il 26 ottobre, presso il Museo del Tessile, si terrà il consueto Salone dell’Orientamento, organizzato dall’Amministrazione Comunale per supportare gli studenti del terzo anno di scuola media e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi superiori.

Dalle 9:00 alle 17:00, sarà possibile incontrare docenti, partecipare a laboratori e ricevere consulenze mirate, il tutto con accesso libero e gratuito. Il Salone rappresenta un’opportunità cruciale per avvicinare i giovani ai vari percorsi formativi e permettere loro di compiere una scelta consapevole e informata.

Gli stand delle scuole superiori saranno operativi per tutta la giornata, mentre, dalle 10:00 alle 16:00, sarà attivo uno sportello di ascolto con psicologi, pedagogisti ed esperti DSA e BES per offrire supporto ai ragazzi e ai loro genitori. Due aree specifiche, l’Area Talenti e l’Area Orientamento, proporranno attività e laboratori per favorire il dialogo tra genitori e figli, aiutando le famiglie a confrontarsi sulle aspettative e le preoccupazioni legate alla scelta del percorso scolastico. L’assessore all’Istruzione Chiara Colombo ha sottolineato la novità della presenza dello sportello di ascolto: «Abbiamo inserito anche questa novità proprio per andare incontro agli studenti e alle studentesse che hanno più bisogno di schiarirsi le idee di fronte ad una scelta che a volte può mettere ansia e preoccupazione. Decidere del proprio futuro a quell’età non è così scontato».

Le dichiarazioni dei responsabili delle scuole

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, i responsabili delle scuole coinvolte hanno condiviso le loro riflessioni. Samanta Santamaria del Liceo Pantani ha sottolineato la novità del Liceo Made in Italy, partito lo scorso anno con 4 iscritti, un liceo economico con potenziamento linguistico che l’istituto vuole promuovere per il prossimo anno scolastico. Mauro Labita e Matteo Roncoroni di Enaip hanno ribadito l’importanza dei laboratori per l’orientamento e hanno illustrato le opportunità di Erasmus + con tirocinio all’estero per il terzo e quarto anno.

Paola Dell’Acqua del CPA ha evidenziato il crescente numero di stranieri nei corsi di alfabetizzazione e l’importanza di diffondere il messaggio della licenza media per l’equipollenza. Oliva Boves dell’Acof ha confermato il 4+2 per alcuni corsi professionali, mentre Laura Bardelli dell’Istituto Siai Marchetti ha parlato delle 4 giornate di open day e dei laboratori per studenti con bisogni educativi speciali. Gianni Bianchi del Liceo Pascal ha descritto l’ampliamento dell’offerta formativa con indirizzi biomedico, informatico e l’insegnamento di due lingue (spagnolo e inglese), rispondendo così alle esigenze di un mondo scolastico sempre più dinamico.

Il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore Chiara Colombo hanno ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel fornire strumenti di orientamento e supporto, affinché ogni studente possa affrontare questa importante scelta con serenità e fiducia nel proprio futuro.