A caccia di dolcetti a Saronno e dintorni. Cosa fare con i bambini per Halloween

Halloween è da anni una festa molto amata dai bambini: i travestimenti, i dolcetti ma anche quel piccolo brivido di paura che un po’ spaventa e un po’ fa ridere. Vi segnaliamo alcuni appuntamenti nel Saronnese per portare i bambini a fare Halloween in compagnia la sera del 31 ottobre.

CASTIGLIONE OLONA – Al Castello di Monteruzzo giochi, laboratori, musica, magia e diverse attività a tema pensate per i bambini, tra cui lo spettacolo di magia delle ore 16.30 e l’immancabile concorso “Un Mostro di Zucca” – LEGGI QUI

CISLAGO – Halloween porta a Cislago tante storie. Giovedì 31 ottobre, alle 20.30, in Villa Isacchi (in via Magenta 128), andrà in scena lo spettacolo Piccole Storie di Paura – LEGGI QUI

GERENZANO – Gerenzano si candida ad essere il paese più accogliente per mostri, streghette e vampiri. Giovedì 31 ottobre per la festa di Halloween i negozianti del paese aspettano bambine e bambini negli orari di apertura per tanti dolcetti (e pochi scherzetti) – LEGGI QUI

ORIGGIO – Nella serata di giovedì 31 ottobre a Origgio non mancheranno di sicuro dolcetti e caramelle per tutti i bambini nella festa organizzata dalla Pro loco e dai commercianti – LEGGI QUI

SARONNO – Streghe, mummie, vampiri e mostriciattoli vari saranno i benvenuti nella notte di Halloween alla pista per pattinaggio del Palaexbo di Saronno, con una promozione speciale – LEGGI QUI

Se volete segnalare altre iniziative potete farlo scrivendo a: saronnonews@gmail.com