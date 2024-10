A Casorate Sempione la grande esercitazione della colonna mobile della protezione civile provinciale

Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 si terrà a Casorate Sempione un’importante esercitazione di Protezione Civile, che vedrà coinvolta la Colonna Mobile della Provincia di Varese. Questo modello organizzativo è un punto di riferimento per interventi rapidi e coordinati non solo a livello provinciale, ma anche regionale e nazionale. All’evento parteciperanno oltre 320 volontari, iscritti a 35 gruppi comunali e 11 associazioni di volontariato.

L’esercitazione sarà un’importante occasione per mettere alla prova la preparazione e la dedizione di tutti i soggetti coinvolti, dimostrando la capacità del sistema di Protezione Civile provinciale di affrontare emergenze e soccorsi alla popolazione. Il campo base sarà allestito presso l’Area Feste di via Roma 100 a Casorate Sempione. Durante i due giorni, i volontari affronteranno diverse prove pratiche, con l’obiettivo di consolidare le competenze tecniche e migliorare la sinergia tra gruppi e associazioni.

L’attività includerà lezioni in aula e addestramenti sul campo, sviluppati in tempo reale. Tra le principali attività previste:  Montaggio del campo base (tende);  Gestione della segreteria operativa e delle comunicazioni radio tra il campo base e le squadre operative;  Prove di ricerca con unità cinofile;  Addestramento per la gestione di emergenze legate al rischio idrogeologico, con l’uso di motopompe e mezzi di movimento terra;  Simulazioni di intervento per taglio alberi e messa in sicurezza;  Esercitazioni di antincendio boschivo e soccorso in acqua con l’uso di gommoni e droni subacquei. La prova Idrogeologica, di antincendio boschivo e attività squadra nautica con impiego di drone subacqueo, stante la mancata disponibilità dell’area in Casorate Sempione causa peste suina, sarà svolta al Parco Zanzi della Schiranna in Varese. La Colonna Mobile Provinciale partirà sabato mattina alle 7:30 dal Centro Polifunzionale d’Emergenza di Vedano Olona e arriverà sul posto per l’allestimento del campo. Le attività proseguiranno fino a domenica pomeriggio, concludendosi con lo smontaggio del campo alle ore 17:30. Domenica 20 ottobre, dalle 10:00 alle 12:00, sarà possibile visitare il campo base e osservare i volontari all’opera. Accompagnati dai volontari, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino le attività svolte e di apprezzare l’importanza del coordinamento in situazioni di emergenza.

L’esercitazione rappresenta un momento cruciale per rafforzare la cooperazione tra le diverse componenti della Protezione Civile, valorizzando le competenze specialistiche dei volontari e migliorando l’efficienza degli interventi in contesti operativi complessi. L’iniziativa coinvolge la Provincia di Varese, il Servizio di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e diverse associazioni di volontariato del territorio. Un’importante occasione di formazione e collaborazione, per garantire interventi sempre più efficaci in caso di emergenza.