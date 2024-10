A Ganna la tradizione con la Sagra del Salamino dei Morti

Venerdì 1 novembre l’appuntamento al Prato Airolo per la 19esima edizione della sagra

Torna a Ganna venerdi 1 novembre, apertura cucina alle ore 12, al Salone polivalente al Prato Airolo di fianco al Municipio di Valgann la Sagra del Salamino dei Morti, giunta quest’anno alla diciannovesima edizione.

I salamini dei morti sono ormai diventati una tradizione imperdibile della Valganna e della attivissima Pro Loco che li propone. Si tratta infatti di una specialità importata da Crema (CR) dove rappresentano un piatto tipico per la festività di Ognissanti. Si tratta di piccoli salamini prodotti con una speciale e gustosissima pasta di cotechino e vengono serviti con intingolo, cotenna e fagioli. Per i più tradizionalisti, non mancheranno comunque le salamelle alla griglia e il gorgonzola, ovviamente serviti con polenta.

Come è ormai abitudine della Pro Loco valgannese, è possibile per i residenti nel comune la consegna a domicilio del pranzo, prenotando in anticipo ai numeri di Betta 333 7017319 e Rosy 338 7127229.

La sagra si terrà anche in caso di maltempo.

Nel pomeriggio, nei pressi del banco gastronomico della Sagra del Salamino dei Morti al Prato Airolo, si potranno degustare castagne e vin brulè per sostenere le attività dell’Asilo Calegari di Ganna.