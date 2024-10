A Mendrisio un viaggio musicale tra ‘800 e ‘900 nel segno delle emozioni

La 46esima stagione di Musica nel Mendrisiotto prosegue venerdì 25 ottobre alle 14 con un nuovo appuntamento del ciclo di incontri intitolato “Dentro la musica” che si prefigge di avvicinare il pubblico agli interpreti e a quello che circonda la vita del musicista.

Perché ci piace la musica? Come fa ad agire in modo tanto profondo sulla nostra psiche ed emotività? Come fa un compositore a “pensare”, a progettare la sua musica? Quali sono i tratti distintivi di un’epoca, di uno stile, di un’opera, di un’interpretazione? Come si fa a riconoscerne e apprezzarne le differenze e le particolarità? A queste e ad altre domande vuole rispondere questo ciclo di incontri che vengono offerti nel primo pomeriggio nella sede di via Vecchio Ginnasio a Mendrisio, accanto alla Chiesa San Giovanni nel nucleo storico.

Protagonisti saranno il violoncellista Claude Hauri e il pianista Corrado Greco, che proporranno un viaggio musicale tra ‘800 e ‘900, nel segno delle emozioni in musica. Saranno gli stessi musicisti ad introdurre all’ascolto.

A partire dalle 13.45 sarà possibile accedere alla sala dove verranno offerti caffè e biscottini. La durata complessiva dell’incontro è di circa. un’ora. L’ingresso è a offerta libera.