Due operai feriti a Mendrisio, uno risiede nel VCO

Due operai, entrambi cittadini italiani, sono rimasti feriti poco prima delle 10 di oggi – martedì 18 marzo – a causa del crollo di un ponteggio avvenuto in un cantiere in via Raimondo Rossi ad Arzo, una frazione di Mendrisio. Secondo quanto raccolto dalla Polizia Cantonale i due lavoratori hanno rispettivamente 54 e 48 anni: il primo è domiciliato nei pressi di Lugano, il secondo invece risiede nel Verbano Cusio Ossola.

Il ponteggio sarebbe caduto – per cause al vaglio degli inquirenti – durante le operazioni di montaggio: il cantiere si trova nell’area di uno stabile privato dove sono in corso alcune ristrutturazioni. Un terzo operaio, presente sul posto, è invece rimasto illeso.

I due feriti sono stati trasportati in elicottero e in ambulanza in ospedale: il più grave è il 54enne che ha riportato danni considerati di media gravità mentre il 48enne è stato ferito in modo più leggero. La via dove si trova lo stabile è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, quelli della Polizia Città di Mendrisio, gli uomini del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto e i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e della Rega.