Estradato in Canton Ticino un 48enne sospettato di aver rapinato i distributori di Novazzano e Balerna
Le rapine risalgono al luglio e al dicembre 2024 e avevano già portato alla condanna di quattro persone. Le verifiche degli inquirenti hanno consentito di individuare un ulteriore presunto responsabile
Un 48enne cittadino tunisino residente in Italia è stato estradato in Ticino e si trova ora in stato di detenzione preventiva con l’accusa di essere coinvolto in due rapine avvenute nel Mendrisiotto nel 2024. A comunicarlo sono il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, che hanno ricostruito l’iter investigativo culminato nei giorni scorsi con il trasferimento dell’uomo in Svizzera.
Le rapine a Novazzano e Balerna
I fatti contestati risalgono al 16 luglio e al 7 dicembre 2024, quando due distributori di benzina a Novazzano e Balerna erano stati presi di mira da un gruppo di malviventi. Gli episodi avevano portato all’apertura di un’indagine articolata da parte degli inquirenti della Polizia cantonale.
Le investigazioni avevano già consentito di arrestare quattro persone, successivamente rinviate a giudizio e condannate. Gli accertamenti sono però proseguiti per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.
Il mandato di cattura internazionale
Secondo quanto comunicato dagli inquirenti, l’identificazione del 48enne è avvenuta grazie agli sviluppi dell’attività investigativa. Parallelamente, la Magistratura ticinese ha avviato le procedure di assistenza giudiziaria internazionale, emanando un mandato di cattura.
L’uomo è stato fermato e arrestato in Italia all’inizio dello scorso ottobre. Nei giorni scorsi è stata completata la procedura di estradizione verso la Svizzera.
Le accuse e la detenzione preventiva
Nei confronti del 48enne le ipotesi di reato sono di rapina aggravata, subordinatamente semplice, infrazione alla Legge federale sulle armi e abuso delle targhe.
La carcerazione preventiva è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari e prosegue per definire nel dettaglio le responsabilità dell’indagato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.