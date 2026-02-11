Ritrovata Giuseppa Beretta, era scomparsa da Lugano il 9 febbraio
La Polizia cantonale ticinese ha comunicato il ritrovamento della donna residente a Lugano-Castagnola. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze
È stata ritrovata Giuseppa Beretta, la donna residente a Lugano-Castagnola di cui non si avevano più notizie dalla sera di lunedì 9 febbraio.
La comunicazione è arrivata mercoledì 11 febbraio dalla Polizia cantonale ticinese, che ha annunciato la revoca della segnalazione di scomparsa. Le autorità non hanno rilasciato ulteriori informazioni in merito alla vicenda né alle circostanze del ritrovamento.
Beretta, nata il 23 ottobre 1964, era stata vista l’ultima volta intorno alle 22 nel quartiere di Castagnola, a Lugano. Nei giorni scorsi era stato diffuso un appello con la descrizione della donna e l’invito a contattare le forze dell’ordine in caso di avvistamenti o informazioni utili.
Con il comunicato diffuso oggi si chiude dunque l’allerta lanciata nelle scorse ore.
